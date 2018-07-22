Из Москвы-реки в районе Строгино спасли тонувшего мужчину

На северо-западе столицы из Москвы-реки спасли тонувшего мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Происшествие произошло в 10 метрах от берега.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о спасении из Москвы-реки на северо-западе города тонувшего мужчины. Об этом пишет информагентство "Москва".

"Спасенному оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Происшествие произошло в 10 метрах от берега", - рассказали в ведомстве.

МЧС призывает соблюдать правила поведения на водных объектах и не купаться в несанкционированных для этого местах. В ведомстве также особо обращают внимание, что в воду не следует заходить в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.