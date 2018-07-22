ФК "Нижний Новгород" на сезон арендовал одноименный стадион ЧМ

Футбольный клуб "Нижний Новгород" до конца сезона-2018/19 арендовал одноименный стадион, на котором проводились матчи ЧМ-2018. По словам и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, поле и инфраструктура на арене представлены на высшем уровне. Свой первый матч в ФНЛ "Нижний Новгород" проведет уже 22 июля.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что футбольный клуб "Нижний Новгород" до конца сезона-2018/19 арендовал одноименный стадион, на котором проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Его слова приводит ТАСС.

"Суммы пока нет, она будет определена по факту, после каждого матча в зависимости от услуг, которые будет предоставлять "Спорт-Инжиниринг", - отметил Сватковский, добавив, что газон на стадионе находится в хорошем состоянии, а инфраструктура там выстроена на высшем уровне.

"Нижний Новгород" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. Уже сегодня клуб проведет свой первый домашний матч сезона с "Тюменью". Во время ЧМ-2018 арена "Нижний Новгород" приняла четыре встречи группового этапа, а также по одному матчу на стадиях 1/8 и 1/4 финала мундиаля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка государством объектов ЧМ-2018 продлится пять лет. По словам президента, к 2024 году они должны быть самодостаточны и стать центрами развития общественной, деловой и культурной жизни. Министерству спорта уже поручено доложить о механизмах и сроках передачи регионам тренировочных полей и стадионов.