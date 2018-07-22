В Новгородской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

На предприятии ООО "Новгородский бекон" в деревне Волот Новгородской зафиксировали очаг заражения африканской чумой свиней . Он купирован, проводятся карантинные мероприятия. В находящихся рядом с очагом подсобных хозяйствах уничтожат все поголовье свиней.

В пресс-службе регионального правительства сообщили о зафиксированном на предприятии ООО "Новгородский бекон" в деревне Волот Новгородской области очаге заражения африканской чумой свиней. Об этом пишет "Агентство Бизнес Новостей".

Очаг нашли на откормочной площадке. Он был купирован. Сейчас там проводятся карантинные мероприятия. Все сельхозпредприятия региона продолжают работать в штатном режиме.

Вместе с тем отмечается, что отгрузку всей продукции свиноводческого комплекса прекратили еще 20 июля после отбора проб заболевших животных. В находящихся рядом с очагом подсобных хозяйствах уничтожат все поголовье свиней. Владельцам животных выдадут компенсацию из областного бюджета.

В июле 2018 года африканскую чуму свиней зарегистрировали в Белгородской, Калининградской и Орловской областях. Тогда сообщалось, что местные свиноводческие компании понесли многомиллионные убытки из-за необходимости ликвидировать поголовья скота.