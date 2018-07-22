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Нетаньяху пригрозил еще сильнее ударить по ХАМАС в секторе Газа

18:31
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

20 июля Израиль и ХАМАС обменялись ударами. Комментируя произошедшее, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что, если будет необходимо, "Израиль ударит еще сильнее".

Комментируя недавний обмен ударами между Израилем и движением ХАМАС, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова и на более жесткие действия. Его слова приводит ТАСС.

"В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее", - написал премьер у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что 20 июля израильские военные атаковали восемь позиций ХАМАС в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. Вооруженные силы применили танки и артиллерию для обстрелов.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования.

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