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Жертвами взрыва у аэропорта Кабула стали 16 человек

19:09
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

В Кабуле недалеко от аэропорта смертник устроил взрыв в толпе сторонников первого вице-президента Афганистана Абдула Рашида Дустума. Погибли по меньшей мере 16 человек, еще 60 пострадали - большинство из них являются сотрудниками полиции.

Террорист-смертник устроил атаку недалеко от аэропорта Кабула - погибли по меньшей мере 16 человек, еще 60 пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.

По предварительным данным, большинство пострадавших - сотрудники полиции. Также отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как аэропорт на бронированном автомобиле покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум. Смертник привел в действие взрывное устройство в толпе сторонников Дустума.

Пока что ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок.

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