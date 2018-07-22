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В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш

19:30
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. По словам руководителя пресс-службы госкорпорации, с Кудрявцевым проводятся следственные действия, однако более детальной информации в Роскосмосе не предоставили. Ранее член ОНК Евгений Еникеев сообщил, что Кудрявцеву уже предъявлены обвинения по делу о госизмене.

Сотрудник головного научного института госкорпорации Роскосмос ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев действительно арестован - эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко. Его слова приводит ТАСС.

"С ним сейчас проводятся следственные действия", - уточнил Устименко. В ЦНИИмаш информацию об аресте Кудрявцева не комментируют.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил, что Кудрявцев арестован столичным судом по делу о государственной измене и ему уже предъявили обвинения. 

До этого стало известно, что директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Произошло это спустя день после того, как Федеральная служба безопасности начала следственные действия в рамках уголовного дела о госизмене в ракетно-космической отрасли.

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