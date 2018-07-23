СМИ сообщили об участии российского миллиардера в работе Бутиной

Как пишет The Washington Post, арестованная в США Мария Бутина получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева. Уточняется, что он якобы спонсировал организацию по защите права на ношение оружия, которую Бутина представляет. Представитель Николаева отвергает факт передачи денег, но подтверждает, что Бутина и миллиардер контактировали.

Издание The Washington Post сообщило со ссылкой на знакомый с показаниями Марии Бутиной источник, что арестованная в Соединенных Штатах россиянка получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

В тексте отмечается, что, согласно показаниям Бутиной в комитете по разведке сената США, Николаев финансировал организацию по защите права на ношение оружия, которую Бутина представляет. Вместе с тем представитель Николаева не подтвердил, что эта организация получала от миллиардера финансовую помощь, но признал, что Николаев и Бутина контактировали.

Вместе с тем в американском суде настаивают, что в переписке Бутиной содержатся многочисленные упоминания некоего миллиардера, который связан с ее организацией.

Ранее агентство Reuters написало, что Бутина в 2015 году встречалась с двумя представителями Федерального резерва Штатов, а также министерства финансов. Уточняется, что она обсуждала с ними экономические отношения США и России.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. В Минюсте США отметили, что с 2015-го по 2017 год она, прибыв в страну по студенческой визе, работала на российского чиновника высокого ранга. Бутину обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.