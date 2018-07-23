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При опрокидывании лодки в Астраханской области погибли трое детей

07:21
  • понедельник
  • 23 июля 2018

На реке Бузан под Астраханью перевернулась лодка с девятью пассажирами. Утонули трое детей - 2004-го, 2008-го и 2010 годов рождения. Лодкой управлял местный житель, с ним работают следственные органы.

В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что на реке Бузан под Астраханью перевернулась лодка с девятью пассажирами, в результате чего погибли трое детей. Об этом пишет "Интерфакс".

Инцидент произошел в 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в село Калинино. Погибшие были 2004-го, 2008-го и 2010 годов рождения. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В ведомстве добавили, что лодкой управлял местный житель. Вопрос о его задержании решается. Также устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.

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