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Из Сирии не смогли эвакуировать около половины "Белых касок"

07:32
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Эвакуация из Сирии в Иорданию членов неправительственной организации "Белые каски" оказалась затруднена. Изначально планировалось вывести 827 человек, но пока эвакуировали только 422 представителей организации. Процесс не может продолжиться из-за наступления правительственный войск САР на позиции ИГ.

В Министерстве иностранных дел Иордании сообщили, что в страну из Сирии эвакуировали 422 членов неправительственной организации "Белые каски", хотя изначально планировалось вывести 827 человек. Об этом пишет "Интерфакс".

Подобная ситуация сложилась из-за наступления правительственный войск САР на позиции запрещенной в России террористической организации ИГ. Обстановка не позволяет продолжить эвакуацию,  и пока не вполне ясно, изменится ли это в ближайшем будущем. 

Вместе с тем власти Германии, Великобритании и Канады уже подтвердили разрешение на последующее перемещение эвакуированных в эти страны. Иордания же согласилась принять 800 человек на не превышающий три месяца срок.

18 июля в Министерстве иностранных дел России заявили, что в район сирийского города Идлиб прибыла колонна автомобилей "Белых касок" со средствами индивидуальной защиты, а также "ракетами и деталями". В ведомстве подчеркнули, что нельзя исключать очередной масштабной провокации и инсценировки применения химического оружия, аналогичной той, что имела место в городе Дума.

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