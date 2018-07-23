ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При стрельбе в Торонто пострадали не менее девяти человек

07:39
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В Торонто на улице в городском районе Гриктаун неизвестный мужчина открыл стрельбу, после чего застрелился. Ранения получили девять человек, среди них один ребенок.

В крупнейшем городе Канады Торонто произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньше мере девять человек, среди них - один ребенок. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что стрельбу открыл мужчина, который затем застрелился. Инцидент произошел на улице в городском районе Гриктаун. 

Имя стрелявшего пока неизвестно. Дополнительная информация о случившемся в настоящий момент уточняется.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Канады
Полиция Канады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100