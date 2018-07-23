При стрельбе в Торонто пострадали не менее девяти человек

В Торонто на улице в городском районе Гриктаун неизвестный мужчина открыл стрельбу, после чего застрелился. Ранения получили девять человек, среди них один ребенок.

В крупнейшем городе Канады Торонто произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньше мере девять человек, среди них - один ребенок. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что стрельбу открыл мужчина, который затем застрелился. Инцидент произошел на улице в городском районе Гриктаун.

Имя стрелявшего пока неизвестно. Дополнительная информация о случившемся в настоящий момент уточняется.