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В России зафиксировали снижение уровня бедности

07:53
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Согласно данным Росстата, в 2017 году доля проживающих за чертой бедности граждан снизилась впервые за пять лет. Так, в 2015-2016 года этот показатель был равен 13,3%, а в 2017 сократился до 13,2%. Таким образом, в 2017 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 19,3 миллиона человек. В Минтруда подтвердили позитивную динамику.

В Федеральной службе государственной статистики сообщили, что в 2017 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 19,3 миллиона человек при показателе в 19,5 миллиона в 2016-м. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что доля проживающих за чертой бедности граждан снизилась впервые за пять лет. Так, в 2012 году доля людей с низкими доходами составляла 10,7 процента. Этот показатель поступательно рос, затем он стабилизировался в 2015–2016 годах на отметке в 13,3 процента. При этом в 2017 году он составил 13,2 процента.

В Министерстве труда и социальной защиты подтвердили положительную тенденцию, обратив внимание, что в 2017 году в регионах развивали оказание государственной помощи на основании социального контракта. Он призван стимулировать малообеспеченные слои населения к активным действиям по выходу из бедности.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила недостаточную активность региональных властей в реализации "майского" указа президента, в частности - в ситуации с уровнем бедности. Также Матвиенко подчеркнула необходимость улучшать взаимодействие субъектов с федеральным центром. При этом спикер Совфеда обратила внимание и на положительную динамику. По ее словам, улучшается ситуация со снижением задолженности регионов.

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