В Сколково начнут создавать 3D-модели людей

Компания Texel (резидент фонда "Сколково") реализовала технологию для создания 3D-моделей людей. Трехмерная фигура получается в результате сканирования с помощью 3D-сканера. Цифровых двойников можно применять для идентификации по фигуре и виртуальной примерки одежды.

Резидент фонда "Сколково" компания Texel создала технологию цветного сканирования людей, позволяющую формировать 3D-модель человека для самых разных применений. Об этом пишут "Известия".

По планам авторов, цифровых двойников можно применять, в частности, для идентификации по фигуре, виртуальной примерки одежды и изготовления сувенирных статуэток.

Производится сканирование с помощью 3D-сканера высотой в человеческий рост. Он снабжен программным обеспечением и датчиками-сенсорами. Его рама оборачивается вокруг человека за 30 секунд, затем около минуты система обрабатывает данные. В итоге получается трехмерная фигура.

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