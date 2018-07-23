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В Сколково начнут создавать 3D-модели людей

08:06
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Компания Texel (резидент фонда "Сколково") реализовала технологию для создания 3D-моделей людей. Трехмерная фигура получается в результате сканирования с помощью 3D-сканера. Цифровых двойников можно применять для идентификации по фигуре и виртуальной примерки одежды.

Резидент фонда "Сколково" компания Texel создала технологию цветного сканирования людей, позволяющую формировать 3D-модель человека для самых разных применений. Об этом пишут "Известия".

По планам авторов, цифровых двойников можно применять, в частности, для идентификации по фигуре, виртуальной примерки одежды и изготовления сувенирных статуэток. 

Производится сканирование с помощью 3D-сканера высотой в человеческий рост. Он снабжен программным обеспечением и датчиками-сенсорами. Его рама оборачивается вокруг человека за 30 секунд, затем около минуты система обрабатывает данные. В итоге получается трехмерная фигура.

Ранее стало известно, что в Швейцарии ученые изобрели имплант, способный определять наличие рака в организме и сигнализировать об этом с помощью небольшой искусственной родинки на коже. Устройство представляет собой крошечный пластырь и помещается под кожу, а затем фиксирует изменения кальция в организме человека.

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