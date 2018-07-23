ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

08:19
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют. В "Роскосмосе" ранее лишь подтвердили, что ученый был арестован.

Сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса", - сообщил собеседник издания.

Сам Кудрявцев обвинения, по сведениям газеты, не признает. В ЦНИИмаше информацию о ходе дела не комментируют. В "Роскосмосе" ранее лишь подтвердили, что ученый был арестован.

Читайте также:
Главное сегодня
ЦНИИмаш
ЦНИИмаш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100