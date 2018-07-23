Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. В ЦНИИмаш информацию о ходе дела пока не комментируют. В "Роскосмосе" ранее лишь подтвердили, что ученый был арестован.

Сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса", - сообщил собеседник издания.

Сам Кудрявцев обвинения, по сведениям газеты, не признает. В ЦНИИмаше информацию о ходе дела не комментируют. В "Роскосмосе" ранее лишь подтвердили, что ученый был арестован.