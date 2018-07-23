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В Восточную Гуту вернулись более 100 тысяч беженцев

08:20
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Более 100 тысяч беженцев вернулись в освобождённые районы сирийской Восточной Гуты. А в другом регионе страны - провинции Эль-Кунейтра - несколько тысяч боевиков согласились добровольно покинуть населённые пункты и направиться в Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Настоящий восточный базар. Со своим колоритом. Гул продавцов, палитра товаров, запах пряностей. Своё место в торговых рядах занял вернувшийся из Ливана Вайль Эдван. Цены на овощи мужчина держит невысокие. Покупателей все больше.

"У меня пятеро детей. Прокормить их в Ливане было трудно. Здесь все продукты намного дешевле. Как только в Сирии наступил мир, мы решили вернуться", - рассказал мужчина.

Мухаммед на рынке - постоянный покупатель. Мужчина недавно вернулся из Турции, где, вдали от родины, провёл несколько лет. "Я бежал в Турцию длинным путем. Перебрался в Ливан, а оттуда самолетом в Анкару. Не хотел ехать через территории боевиков, я же бывший военный. Да и старый я человек, куда мне", - говорит Мухаммад Сбеляти.

В различные районы Сирии возвращаются все больше тех, кто был вынужден бежать от войны. В основном, из соседних стран: Иордания, Ливан, Турция.

"В первую очередь, просят помочь с ремонтом своих домов — разрушено очень много зданий. Мы делаем всё, что можем. Разгребаем завалы, восстанавливаем электричество. Бесплатно раздаём питьевую воду и продукты — рис, муку", - отметил глава администрации города Ялда Мотаз Кфарсусани.

Мир приходит и в некогда сложные провинции к югу от Дамаска - Дераа и Эс-Сувейда. Здесь боевики массово сдают оружие. Или же отправляются на север страны - в Идлиб. Очередной такой выход организовали офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон.

Мужчинам разрешено взять с собой в автобус только один автомат и три магазина к нему. Всё остальное - а это гранаты, самодельная взрывчатка и даже противотанковые пулеметы - на стол. После досмотра багажа - можно в автобус.

Где заканчивается эта вереница автобусов, даже не разглядеть. Такие караваны - верный признак наступления мирной жизни, которая с отъездом этих непрошенных гостей наступила ещё в нескольких деревнях и посёлках Эс-Сувейды.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", Сирия.

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