Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае продолжения угроз

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Ирана Хасана Роухани, чтобы тот "никогда больше не угрожал Соединенным Штатам". Трамп подчеркнул, что продолжение угроз со стороны Тегерана приведет к "таким последствиям, которых в Иране еще никогда не видели за всю свою историю".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран ждут серьезные последствия, если с их стороны продолжатся угрозы в адрес США. Его слова приводит "Газета.ру".

"Президенту Ирана Роухани: никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, или вы будете страдать от последствий, таких, которых вы еще никогда не видели за всю свою историю", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что Штаты не намерены терпеть заявлений со стороны Ирана о "жестокости и смерти".

Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что США не должны играть с огнем, пытаясь развязать войну. Он также подчеркнул, что остановить экспорт иранской нефти невозможно, более того - Тегеран всегда имеет множество ответов на агрессивные действия Вашингтона.