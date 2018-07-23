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Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в Россию

08:38
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес, взявший интервью у российского президента Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и посетил с супругой Москву и Санкт-Петербург. Он сообщил, что его несколько раз узнали на улице, а поездка в целом прошла без проблем.

Ведущий Fox News Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным в Хельсинки поехать с женой в отпуск в Россию, пишет Газета.Ru.

"У меня почти не было сомнений. Я подумал, а почему бы и нет?" - рассказал журналист в интервью The New York Times. Во время поездки Уоллес с семьей посетили Москву и Санкт-Петербург.

По словам Уоллеса, его несколько раз узнали на улице. "Не было каких-либо неприятностей или чего-то подобного", - сообщил он.

Путин дал интервью Уоллесу после встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. В беседе были затронуты темы отношений России и США и нового российского оружия.

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