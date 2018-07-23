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СМИ: подозреваемого по "делу Скрипалей" ищут по фотографии

08:39
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Британская полиция показывают ключевым свидетелям по "делу Скрипалей" фото подозреваемого и допрашивает их о передвижении некой "загадочной женщины". Ранее в правоохранительных органах Великобритании заявили, что к покушению причастны "несколько россиян".

Главного подозреваемого по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ищут по фотографии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что представители британских правоохранительных органов показывают ключевым свидетелям фото подозреваемого. Также их опрашивают о передвижении некой "загадочной женщины".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что двое подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом покинули Великобританию коммерческим рейсом под псевдонимами. До этого британская полиция установила, что к покушению причастны "несколько россиян", в том числе женщина. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. Она отметила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом  класса "Новичок", которое разработано в России. Москва категорически отрицает эти обвинения, заявляя, что все свои запасы химического оружия Россия уничтожила под контролем ОЗХО.

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