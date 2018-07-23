Трамп продолжает отбиваться от нападок после встречи с Путиным

"Большим обманом" назвал историю с мифическим вмешательством России в американские выборы Дональд Трамп. Президент США продолжает отбиваться от нападок со стороны своих противников, обвиняющих его чуть ли не в сговоре с Владимиром Путиным.

В тюремной робе с номером 00045 и узнаваемой причёской 45-го президента США десятиметровый надувной цыплёнок проплывает мимо знаменитой тюрьмы "Алькатрас". Организаторы акции предусмотрительно предупреждают: все совпадения случайны, призыв отправить на казённую квартиру главу государства – не более чем намёк. Единственное требование написано на плакате – опубликовать налоговую декларацию, передает "ТВ Центр".

Но самый популярный упрёк в адрес Трампа звучит ежедневно в эфире тех СМИ, которые сам он называет "фейковыми". Политические противники клеймят главу Белого дома за встречу с Владимиром Путиным. И за откровенные сомнения в том, что Москва пыталась влиять на ход президентских выборов. В первых рядах нападающих на президента – так и не ставшая им Хиллари Клинтон.

"Это была прямая атака на нашу демократию. Если кому-то сойдёт с рук это вмешательство со стороны России, то это только укрепит их. Большая загадка, почему президент не отстаивает интересы нашей страны. Лучше всего это было видно на недавней встрече с Путиным. Мы не знаем, о чём говорили в комнате эти два человека. Но он хочет дружить с Путиным – по причинам, которые мы всё ещё пытаемся выяснить", - отметила она.

Сам Дональд Трамп в своём Twitter задаёт встречный вопрос. Если демократы знали о российском вмешательстве, причём, как уверяется, заранее – почему ничего не предприняли? Ответ очевиден – якобы козырную карту о российском вмешательстве нарисовали уже после того, как Хиллари Клинтон не смогла сесть в кресло в Овальном кабинете.

Впрочем, на эту тему Трампу говорить уже не интересно. Доказательств у демократов по-прежнему нет. На повестке дня более острые вопросы. Торговые войны с Европой и Китаем – кстати, именно в Поднебесной был изготовлен тот самый гигантский "Трамп-цыплёнок" – и очередной обмен угрозами с Ираном.

В ночь на понедельник в Twitter Трампа появился ответ Хасану Роухани. Президент исламского государства советовал Вашингтону "не играть с хвостом льва" в отношениях с Тегераном, с которым лучше дружить. "Никогда не угрожайте США", – написал Трамп прописными буквами. И пригрозил "невиданными последствиями".

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".