Под покровом ночи: как Запад эвакуировал "Белые каски" из Сирии

Западу так и не удалось эвакуировать из Сирии своего главного спонсора фейковых новостей - организацию "Белые каски". В Иорданию вывезли лишь часть активистов. Оттуда их намереваются переправить в Европу.

Спецоперацию провели под покровом ночи. Военнослужащие Израиля эвакуировали активистов организации и членов их семей в Иорданию. Судя по словам премьера Биньямина Нетаньяху, "Белые каски" спасали всем западным миром, передает "ТВ Центр".

Правда, вывести удалось только половину активистов - 422 человека. Иордания разрешила им оставаться в стране не больше трех месяцев. По данным журналистов, Канада готова предоставить убежище 50 активистам и членам их семей. Германия примет еще 8. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Данный шаг он назвал "гуманитарным обязательством". А министр иностранных дел Хайко Маас даже нашел для будущих мигрантов работу.

"Врачи, санитары и добровольцы организации во время войны в Сирии спасли множество людей в районах, которые обстреливала армия Асада. Теперь сирийские власти преследуют "Белые каски", поскольку видят в них союзников Запада. Поэтому активисты организации легко могут стать жертвами мести в районах, подконтрольных правительству Асада. Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище", - отметил он.

В российском МИД полагают, что эвакуировали отнюдь не рядовых членов "Белых касок", а лидеров, которых в Сирии обвиняют в связях с террористами. При этом с 2013 года организация получила от США 33 миллиона долларов. На эти деньги активисты неоднократно снимали видео о вымышленных химических атаках, чаще всего в районах, которые вот-вот должны были освободить правительственные войска. Западная коалиция использовала эти фейки как предлог для нанесения ударов по стратегическим объектам Сирии. Сейчас на юге страны работы, похоже, уже не осталось.

"Белые каски" - это просто инструменты в руках агрессоров. Их сейчас вывозят, потому что сирийская армия побеждает. Их нельзя оставлять в зоне боевых действий, потому что против них там слишком много улик. Я думаю, что, в конце концов, "Белые каски" перевезут в другие страны и ликвидируют", - рассказал юрист Халид Аббаут.

Впрочем, скорее всего, деятельность активистов на этом не закончится. Они долгое время были элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии и наверняка станут желанными героями в репортажах западных журналистов.

Никита Васильев, "ТВ Центр".