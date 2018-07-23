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Крымские отели ополчились на Booking

11:53
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Крымские отельеры готовы отказаться от услуг сервиса размещения Booking.com в ответ на введённые ресурсом санкции. Сайт в одностороннем порядке нарушил партнёрские договорённости, обнулив рейтинги и историю отзывов о гостиницах. Кроме того, забронировать проживание в отелях полуострова, если цель поездки туристическая, а не рабочая, невозможно.

Крупнейший отель полуострова забит до отказа. За крымским солнцем и морем буквально выстраиваются в очередь. Старожилы вспоминают советские годы, когда в местные гостиницы было просто не пробиться. Вместо ведомственных санаториев теперь пятизвездочные СПА-отели, но очередь, похоже, не меньше, передает "ТВ Центр".

К санкциям крупнейшего в мире онлайн-ресурса в Крыму были готовы. Еще полгода назад Booking странным образом наказал местные отели. Чтобы забронировать номер, нужно обязательно выбрать деловую, а не туристическую цель поездки. Теперь отключили еще комментарии и отзывы.    

"Booking проиграет больше от этого? Сто процентов потеряет. Иначе они бы остановили совсем продажи", - отметил генеральный менеджер отеля Самвэл Саруханян.

С каждого бронирования владельцы сайта получают почти 20 процентов от стоимости жилья. По официальным данным, в этом году через Booking было подано больше ста тысяч заявок в Крыму. Избавиться от такого известного конкурента рады многие.

Посредников между туристами и отельерами всегда хватает. Владельцу небольшого отеля в Алуште они вообще не нужны. Девять номеров его гостиницы и так всегда заняты. Сарафанное радио – лучше всяких сервисов. И, главное, проценты платить не надо.

На Booking - 23 тысячи объектов размещения из Крыма. Их по-прежнему можно забронировать с помощью онлайн-сервиса. Однако крупные отельеры полуострова, похоже, не на шутку обиделись. Они собираются отказаться от услуг сайта и создать свой собственный крымский ресурс.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым. 

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