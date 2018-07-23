Сотрудников ярославской колонии отстранили от работы после видео с пытками

В ярославской исправительной колонии №1, где произошло избиение заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 сотрудников. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, в исправительном учреждении проводится масштабная прокурорская проверка после публикации видео с пытками.

Сотрудников ярославской колонии №1 отстранили от исполнения обязанностей после публикации видео избиения заключенного Евгения Макарова, передает ТАСС.

"17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные", - сообщил агентству уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По его словам, в настоящий момент в колонии работают многочисленные представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. Прокуроры проводят масштабный опрос осужденных, отметил он.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Избиение мужчины засняли на видеорегистратор в июне 2017 года. На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину.

По факту публикации видео Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".