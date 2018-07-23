ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудников ярославской колонии отстранили от работы после видео с пытками

09:00
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В ярославской исправительной колонии №1, где произошло избиение заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 сотрудников. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, в исправительном учреждении проводится масштабная прокурорская проверка после публикации видео с пытками.

Сотрудников ярославской колонии №1 отстранили от исполнения обязанностей после публикации видео избиения заключенного Евгения Макарова, передает ТАСС.

"17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные", - сообщил агентству уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По его словам, в настоящий момент в колонии работают многочисленные представители ФСИН из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. Проверку осуществляет прокуратура Ярославской области. Прокуроры проводят масштабный опрос осужденных, отметил он.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Избиение мужчины засняли на видеорегистратор в июне 2017 года. На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину.

По факту публикации видео Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Читайте также:
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100