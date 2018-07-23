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Задержан подозреваемый в гибели детей под Астраханью

08:51
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Правоохранительные органы задержали 27-летнего мужчину, который управлял перевернувшейся лодкой под Астраханью. Жертвами катастрофы стали трое детей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Мужчина находился под воздействием наркотиков.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Андрей Хегай сообщил о задержании 27-летнего мужчины, который является подозреваемым по делу о гибели трех детей под Астраханью. Об этом пишет "МИР24".

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотических веществ. В правоохранительных органах считают, что он взял у знакомого лодку, чтобы переправить на противоположный берег реки Бузан девятерых детей.

Из-за резкого маневра лодка перевернулась. Трое детей 2004-го, 2008-го и 2010 годов рождения утонули.  Еще шестерым пассажирам удалось спастись. Инцидент произошел вблизи села Калинино Володарского района. 

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