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В США создали отдел противодействия кибератакам из России

09:07
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В США появился отдел по борьбе с российскими кибератаками. О его создании объявил директор АНБ Пол Накасоне. Подробностей о формировании нового подразделения он не представил. Ранее Дональд Трамп принял выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне сообщил о создании в стране отдела по борьбе с российскими кибератаками. Об этом пишет "Интерфакс".

Накасоне не стал раскрывать численность и детали формирования нового подразделения, но отметил, что Штаты должны ужесточить свое отношение к России в ответ на ее предполагаемое вмешательство в американские выборы.

Ранее в Белом доме заявили, что считают реальной угрозу вмешательства России в выборы в Конгресс и принимают меры для ее предотвращения.

17 июля президент Дональд Трамп сказал, что принимает выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Вместе с тем на саммите в Хельсинки 16 июля Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Москва никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.

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