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В Подмосковье появятся мобильные онлайн-кинотеатры

09:23
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В Красногорске, Одинцово, Серпухове, Орехово-Зуево, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Коломне откроют летние онлайн-кинотеатры. Зрителям предложат четыре бесплатных кинопросмотра в день. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест.

В Подмосковье запустят сеть летних онлайн-кинотеатров, пишет "Русская Планета".

Их откроют в Красногорске, Одинцово, Серпухове, Орехово-Зуево, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Коломне. 

Зрителям предложат четыре бесплатных кинопросмотра в день. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест.

Ранее стало известно, что в Подмосковье штраф за участки, заросшие борщевиком, может составить до одного миллиона рублей. Соответствующий законопроект подготовили в Минсельхозпроде региона.

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