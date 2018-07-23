В Подмосковье появятся мобильные онлайн-кинотеатры

В Красногорске, Одинцово, Серпухове, Орехово-Зуево, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Коломне откроют летние онлайн-кинотеатры. Зрителям предложат четыре бесплатных кинопросмотра в день. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест.

В Подмосковье запустят сеть летних онлайн-кинотеатров, пишет "Русская Планета".

Их откроют в Красногорске, Одинцово, Серпухове, Орехово-Зуево, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Коломне.

Зрителям предложат четыре бесплатных кинопросмотра в день. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест.

Ранее стало известно, что в Подмосковье штраф за участки, заросшие борщевиком, может составить до одного миллиона рублей. Соответствующий законопроект подготовили в Минсельхозпроде региона.