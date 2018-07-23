В Подмосковье появятся мобильные онлайн-кинотеатры

В Красногорске, Одинцово, Серпухове, Орехово-Зуево, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Коломне откроют летние онлайн-кинотеатры. Зрителям предложат четыре бесплатных кинопросмотра в день. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест.
В Подмосковье запустят сеть летних онлайн-кинотеатров, пишет "Русская Планета".
Их откроют в Красногорске, Одинцово, Серпухове, Орехово-Зуево, Железнодорожном, Ногинске, Подольске и Коломне.
Зрителям предложат четыре бесплатных кинопросмотра в день. Вместимость одного кинотеатра составляет 100 посадочных мест.
Ранее стало известно, что в Подмосковье штраф за участки, заросшие борщевиком, может составить до одного миллиона рублей. Соответствующий законопроект подготовили в Минсельхозпроде региона.
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