Немецкий футболист завершил карьеру в сборной из-за травли

Футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии в возрасте 29 лет. Причиной этого стала критика со стороны главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в адрес Озила за встречу последнего с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Полузащитник назвал произошедшее проявлением "расизма и неуважения".

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Его слова приводит РИА "Новости".

"После тщательных размышлений, вызванных недавними событиями, я решил, что не буду представлять Германию на международном уровне, пока я чувствую проявления расизма и неуважения. Я носил футболку сборной Германии с гордостью, но сейчас этого нет", - написал Озил у себя в Twitter.

Отмечается, что ранее Озила за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом раскритиковал руководитель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. Озил назвал произошедшее неуважением к его турецким корням и политической пропагандой, что, по словам полузащитника, делает невозможным дальнейшее выступление на международном уровне в футболке национальной сборной.

"Я чувствую, что не нужен, и думаю, что мои достижения с того времени, когда я дебютировал в сборной Германии в 2009 году, забыты", - подытожил Озил.

В 92 играх за сборную 29-летний Озил забил 23 года и стал чемпионом мира в 2014 году. На клубном уровне он с 2013 года выступает за лондонский "Арсенал", куда перешел из мадридского "Реала". Является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка этой страны, а также трехкратным победителем Кубка и Суперкубка Англии. До "Арсенала" и "Реала" Озил играл за немецкий "Вердер", в составе которого также выиграл национальный Кубок.