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ФСБ пресекла канал поставок оружия из Евросоюза в Россию

09:52
  • понедельник
  • 23 июля 2018

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию. Члены преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля задержаны. В результате спецоперации было изъято 380 единиц огнестрельного оружия, миномет, гранатомет и самодельное взрывное устройство.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России, передает TVC.RU.

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В результате спецоперации была прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов. Кроме того, изъято 380 единиц огнестрельного оружия, пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат и более 4500 патронов различного калибра.

В настоящий момент, сообщили в ЦОС ФСБ, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

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