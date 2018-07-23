ФСБ пресекла канал поставок оружия из Евросоюза в Россию

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию. Члены преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля задержаны. В результате спецоперации было изъято 380 единиц огнестрельного оружия, миномет, гранатомет и самодельное взрывное устройство.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России, передает TVC.RU.

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В результате спецоперации была прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов. Кроме того, изъято 380 единиц огнестрельного оружия, пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат и более 4500 патронов различного калибра.

В настоящий момент, сообщили в ЦОС ФСБ, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.