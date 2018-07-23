Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы в соцсетях

Кремль рекомендовал региональным властям реагировать на жалобы граждан в соцсетях, узнал РБК. Такие возможности дает система мониторинга "Инцидент менеджмент", разработанная "Медиалогией".

Кремль планирует обязать региональные власти реагировать на критику населения в соцсетях и собирается отслеживать эту работу, используя сервис "Медиалогии". Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Новая система мониторинга "Инцидент менеджмент" позволяет отслеживать важные сообщения в пяти социальных сетях – "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках". Мониторинг ведется по ключевым словам, его результаты попадают к региональному администратору. Тот решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей, и сортирует темы по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов.

По каждому "инциденту" ведется статистика, доступная в реальном времени местным властям и сотрудникам администрации президента. За ответами местных властей в соцсетях в администрации президента наблюдает Управление по общественным проектам.

В "Медиалогии" РБК сообщили, что изначально "Инцидент" разрабатывался для компаний, которым нужно управлять репутацией бренда в соцсетях. Региональные власти заказывают систему непосредственно у "Медиалогии".