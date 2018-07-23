Скорая помощь Москвы приняла около 500 обращений на английском во время ЧМ

Во время ЧМ-2018 московская "скорая" приняла около 500 обращений на английском языке. Также поступали вызовы на испанском, французском и китайском. Среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, время прибытия врачей - 11,7 минуты.

Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года диспетчеры столичной скорой помощи приняли около 500 обращений на английском языке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мультиязычные переводчики "скорой" также общались с туристами на испанском, французском и китайском языках", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Всего же за время проведения мундиаля в обеспечении спортивных мероприятий участвовали более 600 медиков и до 100 бригад скорой помощи. Среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, время прибытия скорой помощи - 11,7 минуты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главным наследием столицы после ЧМ-2018 стала доброжелательность и открытость города. Градоначальник призвал сохранить это позитивное настроение, особо подчеркнув, что Москва продолжает активно и планомерно развиваться, что и стало залогом успешного проведения турнира.

Мундиаль завершился 15 июля. В финале в "Лужниках" Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира. Третье место заняла команда Бельгии, в матче за "бронзу" в Санкт-Петербурге одолевшая англичан - 2:0. Спортивное событие принимали одиннадцать городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.