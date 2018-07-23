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Взрыв на Волжском судоремонтном заводе унес жизни трех человек

10:28
  • понедельник
  • 23 июля 2018

На Волжском судоремонтном заводе в Волгоградской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли три человека, еще двое получили ранения. В ликвидации последствий ЧП участвуют пожарные расчеты ПЧ-13, аварийно-спасательные службы и медики.

В главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Волгоградской области сообщили о взрыве на Волжском судоремонтном заводе, передает ТАСС.

"На территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота в результате ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения", - говорится в сообщении ведомства. 

Вместе с тем в центре медицины катастроф рассказали, что жертвами инцидента стали три человека. Еще двое пострадавших госпитализированы.

В ликвидации последствий ЧП участвуют пожарные расчеты ПЧ-13, аварийно-спасательные службы Волгоградской области и медики.

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