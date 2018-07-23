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Эксперты G20 назвали главные риски для мировой экономики

11:07
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Среди обозначенных министрами финансов и председателями центробанков стран G20 рисков мировой экономики выделяются растущая финансовая уязвимость, усиление напряженности в геополитике и торговле и глобальные дисбалансы.При этом эксперты отметили стабильный, хотя и неравномерный глобальный экономический рост.

По итогам заседания министров финансов и председателей центробанков стран G20 в Буэнос-Айресе было выпущено коммюнике, в котором обозначены основные риски для мировой экономики. Об этом сообщает "Коммерсант".

В перечень рисков среднесрочной и долгосрочной перспективы включили растущую финансовую уязвимость, усиление напряженности в геополитике и торговле и глобальные дисбалансы.

Вместе с тем эксперты подчеркнули, что глобальный экономический рост остается на устойчивом уровне, а уровень безработицы низок уже десять лет. Вместе отмечается неравномерность многих процессов в данной сфере.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что торговые ограничения, которые ввели Соединенные Штаты против России и Китая, могут снизить мировой ВВП на 1,5%.

При этом 30 мая Организация экономического сотрудничества и развития сообщила об ухудшении прогноза роста мировой экономики в 2018 году до 3,8 процента. Вместе с тем рост реального ВВП США - 2,9 процента, России - 1,8 процента.

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