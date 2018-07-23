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Медведев раскритиковал чиновников СКФО за неэффективность

11:10
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Председатель правительства Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа за неэффективную работу. Претензии премьер-министра вызвало исполнение проектов в области социально-экономического развития.

Председатель правительства Дмитрий Медведев назвал неэффективной работу чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа по вопросам социально-экономического развития.

"Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в материалах правительства, опубликованных на сайте кабмина.

Медведев потребовал от высших должностных лиц регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, обеспечить погашение долгов по газу и электричеству перед ПАО "Россети" и ПАО "Газпром" за счет передачи им энергосетевых активов.

Кроме того, премьер поручил Алексею Миллеру и Павлу Ливинскому проанализировать работу местных властей, исполнявших поручения правительственной комиссии в сфере ТЭК.

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