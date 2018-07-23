Больше половины россиян выступили за налаживание сотрудничества с США

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 55% россиян выступают за налаживание связей с США в сфере безопасности, 54% надеются на диалог в области культуры, а 52% приветствуют политическое взаимодействие. При этом каждый второй респондент поддерживает потенциальное экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос среди россиян на тему их отношения к потенциальному развитию культурных и политических связей между Россией и Соединенными Штатами. Результаты исследования приводит ТАСС.

О необходимости развивать культурные связи заявили 54 процента опрошенных, на развитие сотрудничества по безопасности надеются 55 процентов респондентов. При этом за налаживание политических контактов со Штатами выступили 52 процента граждан, каждый второй также приветствует возможное экономическое сотрудничество.

После саммита в Хельсинки 16 июля улучшения отношений России и США ждут 38 процентов участников опроса, 48 процентов не видят возможности изменения ситуации. Вместе с тем большинство опрошенных (39 процентов) назвали нынешние российско-американские отношения напряженными. Кроме того, 86 процентов опрошенных заявили о частом вмешательстве Вашингтона в дела других государств.

Опрос проводился среди 1600 респондентов 18 июля.