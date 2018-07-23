СК возбудил дело против прокуроров и судей Литвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров. Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 года. Литовская Генеральная прокуратура от комментариев пока воздержалась.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы.

"С 2006 года должностными лицами Генпрокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России", - говорится в сообщении на сайте СК.

Литовская сторона считает, что по вине советских военнослужащих во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года погибли 14 человек. На основании ходатайств прокуратуры Вильнюсский городской суд заочно арестовал россиян. Они были объявлены в розыск.

"​Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР", - сообщили в СКР.

Кроме того, в сообщении ведомства отмечается, что преследование россиян власти Литвы осуществляют по кодексу, который был принят в 2011 году, через много лет после событий 1991 года. Такая практика противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса, указала российская сторона.

"Прокуратура не комментирует решения, принятые инстанциями других государств", - сообщил агентству ТАСС представитель Литовской Генеральной прокуратуры в ответ на просьбу прокомментировать решение СКР.