Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за пытки

Шесть сотрудников ярославской исправительной колонии №1 задержаны по делу о жестоком избиении заключенного. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. По данным ведомства, следователи установили личности всех участников пыток.

Следователи установили личности всех участников жестокого избиения заключенного в исправительной колонии №1 Ярославля. Как сообщили в региональном Следственном комитете, шесть сотрудников учреждения уже задержаны.

"По данным следствия, группа сотрудников УФСИН, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного. При этом злоумышленники нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие будет требовать ареста сотрудников колонии. В СКР подчеркнули, что задержания будут продолжены.

Ранее СМИ опубликовали десятиминутное видео, на котором сотрудники колонии №1 жестоко избивают и обливают водой заключенного. Мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.