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Мосгорсуд удовлетворил иск Михаила Балакина к Мосгоризбиркому

11:37
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Мосгорсуд обязал Мосгоризбирком в течение пяти дней зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом на пост мэра Москвы. Таким образом, суд признал незаконным отказ ему в регистрации.

Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом на должность мэра Москвы. Об этом сообщает TVC.RU.

Таким образом, суд обязал МГИК зарегистрировать Балакина кандидатом. На это комиссии отведено пять дней.

Удовлетворить иск кандидата также просил представитель прокуратуры. По ее словам, причины, связанные с внутрисемейными обстоятельствами, не могут служить основанием для признания подписей недостоверными.

Ранее Мосгоризбирком отказал Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы. Он представил 112 подписей муниципальных депутатов, однако трое из них попросили Мосгоризбирком не учитывать их подписи.

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