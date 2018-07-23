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В Москве в ночь на 29 июля ограничат движение автомобилей

12:22
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В Москве в ночь на воскресенье, 29 июля, пройдет "Ночной забег". В связи с этим будет ограничено движение транспорта. Улица Лужники будет перекрыта с 21:30 до 00:30, Лужнецкая набережная - с 21:45 до 00:15. Фрунзенская набережная окажется недоступна с 22:00 до 00:15, а Пречистенская набережная на участке от Крымского до Патриаршего моста - с 22:10 до 23:55.

В связи с проведением "Ночного забега" в ночь на воскресенье, 29 июля, в столице будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По улице Лужники нельзя будет проехать с 21:30 до 00:30. Лужнецкая набережная будет закрыта для транспорта с 21:45 до 00:15. Вместе с тем с 22:00 до 00:15 недоступна окажется Фрунзенская набережная, а с 22:10 до 23:55 перекроют Пречистенскую набережную на участке от Крымского до Патриаршего моста.

В забеге ожидается участие около семи с половиной тысяч человек, которым предстоит преодолеть десять километров. Что касается погоды, то на субботний день синоптики прогнозируют ясное небо и температуру воздуха до 35 градусов тепла. В воскресенье возможны осадки, воздух прогреется до 28-33 градусов.

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