В Москве в ночь на 29 июля ограничат движение автомобилей

В Москве в ночь на воскресенье, 29 июля, пройдет "Ночной забег". В связи с этим будет ограничено движение транспорта. Улица Лужники будет перекрыта с 21:30 до 00:30, Лужнецкая набережная - с 21:45 до 00:15. Фрунзенская набережная окажется недоступна с 22:00 до 00:15, а Пречистенская набережная на участке от Крымского до Патриаршего моста - с 22:10 до 23:55.

В связи с проведением "Ночного забега" в ночь на воскресенье, 29 июля, в столице будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По улице Лужники нельзя будет проехать с 21:30 до 00:30. Лужнецкая набережная будет закрыта для транспорта с 21:45 до 00:15. Вместе с тем с 22:00 до 00:15 недоступна окажется Фрунзенская набережная, а с 22:10 до 23:55 перекроют Пречистенскую набережную на участке от Крымского до Патриаршего моста.

В забеге ожидается участие около семи с половиной тысяч человек, которым предстоит преодолеть десять километров. Что касается погоды, то на субботний день синоптики прогнозируют ясное небо и температуру воздуха до 35 градусов тепла. В воскресенье возможны осадки, воздух прогреется до 28-33 градусов.