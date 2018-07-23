Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Корабли НАТО зашли с визитом в Одесский порт. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины. Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли в порт Одессы. Как сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины в Facebook, это фрегат De Ruyter ВМС Нидерландов, минные тральщики ВМС Турции и Румынии, а также судно ВМС ФРГ. О целях визита кораблей и его продолжительности пока ничего не сообщается.