Задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове

Циничное преступление в подмосковном Серпухове. Тело пятилетней девочки, которая пропала сутки назад с детской площадки, нашли в спортивной сумке вблизи железной дороги. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов. В СКР сообщили, что подозреваемый уже задержан.

Объявления о пропаже пятилетней Вайды расклеены по всему Серпухову. Появились они вчера. А в понедельник рано утром тело пятилетнего ребёнка нашли. В чёрной сумке. Недалеко от железнодорожной станции, передает "ТВ Центр".

Она прожила в доме с родителями, братьями и сёстрами 2 года. Семья перебрались в Серпухов из Таджикистана. Девочка любила гулять на детской площадке. Во дворе всегда было безопасно. В воскресенье вечером родители отвлеклись всего на несколько минут.

Убитый горем отец сейчас даёт показания. Близкие и родственники поддерживают семью. Сейчас уже есть подозреваемый - установить его удалось с помощью показаний соседей.

Подозреваемый в убийстве живёт всего в нескольких метрах от того места, где жила девочка. В его квартире сейчас работают оперативники. Найдены вещественные доказательства - обувь пятилетней Вайды. О самом мужчине местным жителям мало что известно.

В СКР сообщили, что подозреваемый уже задержан. Им оказался 28-летний местный житель.

Елена Сахно, "ТВ Центр".