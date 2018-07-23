В парке "Кузьминки" прошла выставка собак из приютов

В парке "Кузьминки" снова прошла выставка собак из приютов, на которой четвероногим питомцам пытались подобрать любящих хозяев. Собак, как всегда, тщательно готовили к этому мероприятию. Волонтёры помогли им раскрыть свои таланты и предстать во всей красе.

Это тот случай, когда в парк с собаками не просто можно – нужно. На главной аллее сосчитать точное количество хвостов и лап невозможно - так их много. Подходят четвероногие к подобным "смотринам" со всей ответственностью. Легко дают себя гладить, выполняют простые команды и, кажется, улыбаются каждому проходящему мимо - вдруг именно этот человек и есть такой долгожданный хозяин, передает "ТВ Центр".

Многие приходят на выставки просто посмотреть, а уходят уже с собакой. Юлия увидела Йошу год назад в приюте, это была любовь с первого взгляда. "Я в эту собаку влюбилась еще в приюте. Я уже искала ей хозяев, потому что домашние были против - ни в какую просто. Конечно, когда я смогла взять ее домой, для меня это все равно, что своего ребенка забрать, наконец, себе! Как об этом можно пожалеть?" – говорит Юлия Меса Интриаго.

Тем более, что Юлия всегда хотела попробовать себя в дрессуре, а Йоша оказалась такой умной, что все команды схватывала буквально на лету. Да и по характеру весьма скромная - если и сядет на шею, то только по команде.

Повторить судьбу Йоши и найти себе дом тут хочет каждый - вот и приходится выделяться. К примеру, Ральф, которого все зовут Медвежонком, знает стандартный набор команд и даже угадывает, в какой руке спрятали лакомство. А занимается всего полгода. Наставник пса Екатерина настолько полюбила Ральфа, что даже подумывает забрать его себе. Смущают только живущие дома кошки.

И волонтеров можно понять. У многих воспитанников приюта за спиной печальная история. Кого-то буквально отбили у догхантеров. Кто-то просто надоел бывшим хозяевам. Марусю, например, два месяца назад достали из-под колес автомобиля.

"Ее выкинул, скорее всего, предыдущий хозяин. И она была грязная, в колтунах. Мы ее подобрали, отмыли, почистили, привили, стерилизовали, и теперь собака полностью готова к устройству. Она очень ласковая, нежная. Немного пугливая на людях, но дома это самая преданная и самая милая собака", - рассказала волонтер Александра Троицкая.

Такие выставки приютских собак проводят регулярно - все для того, чтобы доказать, что совсем не обязательно брать себе породистого пса. Преданно любить могут и дворняжки - достаточно просто подарить им дом.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".