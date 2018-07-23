Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет

Возраст приема детей в детские сады столицы будет снижен до 2,5 года. Об этом сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин сообщил, что возраст приема детей в детские сады столицы будет снижен до 2,5 года, передает TVC.RU. По его словам, власти города с каждым годом стараются снижать верхний предел — сначала это было 3 года, затем 2,8.

"Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни. И мы в этом году приняли решение и снизим возраст приема до 2,5 лет", - сказал Собянин во время встречи с коллективом Московского эндокринного завода, куда он прибыл в рамках своей предвыборной агитации.

Он указал на то, что возможность пойти в детские сады получат десятки тысяч детей. Собянин пообещал, что власти по мере возможности будут и дальше снижать возраст, чтобы молодые мамы получили возможность раньше выходить на работу. По его словам, в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тысяч детей.

"Это казалось большой цифрой, рекордной для того времени. Тогда казалось, что проблема решена. Оказалось, что это не так. Буквально за несколько лет мы вырастили количество детей, которые входят в детские сады, до 420 тысяч. Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трёх лет", - рассказал Собянин.