В Берлине пройдет встреча политдиректоров МИД в "нормандском формате"

В конце недели в Берлине состоится встреча политдиректоров МИД стран-участниц "нормандского формата". Обсуждаться будут минские соглашения и возможность референдума в Донбассе.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что в конце текущей недели в Берлине состоится встреча политдиректоров внешнеполитических ведомств в "нормандском формате", в который, помимо России, входят Украина, Франция и Германия. Об этом пишет РИА "Новости".

Стороны намерены обсудить выполнение минских соглашений, а также возможность проведения референдума о статусе Донбасса. Ранее СМИ писали, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин предложил Дональду Трампу идею этого референдума, который бы проходил под эгидой международных наблюдателей и позволил бы прекратить войну.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что условия для возможного саммита в "нормандском формате" на уровне глав государств пока не созданы, так как Украина все еще не выполнила прежние договоренности. Вместе с тем дипломат особо отметил, что основной задачей "нормандского формата" остается создание возможности для прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

20 июля вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что минские соглашения не предполагают проведения референдума в Донбассе, но предусматривают региональные выборы по украинскому законодательству. Позднее официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме США Гарретт Маркис подтвердил, что, исходя из минских договоренностей, проведение референдума невозможно.