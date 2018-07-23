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У перуанского певца украли в Москве 2 тысячи долларов

13:07
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В Москве обокрали уроженца Перу, подрабатывающего певцом в барах и ресторанах города. По его словам, у него похитили две тысячи долларов.

В центре российской столицы обокрали певца из Перу. Об этом сообщает агентство "Москва".

48-летний Мануэль Омар обратился в полицию накануне вечером. Он рассказал, что выпивал в нескольких заведениях столицы. После прогулки по одному из баров он заснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы и две тысячи долларов.

Сам Омар живет в одном из столичных отелей и занимается тем, что поет в барах и ресторанах Москвы. По факту пропажи сумки полиция начала проверку.

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