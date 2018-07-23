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Путин одобрил новую программу Минздрава по борьбе с онкологией

14:32
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Российские специалисты разработали новую программу по борьбе с онкологией. В понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова представила её Владимиру Путину. Глава государства одобрил программу.

Президент России Владимир Путин одобрил изложенную главой Минздрава Вероникой Скворцовой программу борьбы с онкологией. Задача на ближайшую шестилетку - достичь в этом вопросе уровня европейских стран. Несколько проектов реализуются уже сейчас. В разработке - тест-системы, с помощью которых у пациентов можно будет обнаружить признаки возможного развития рака еще до появления самой болезни, передает "ТВ Центр".

Путин: Тут есть кооперация с фармацевтической и медицинской промышленностью.

Скворцова: Очень активная.

Путин: Помните, говорили неоднократно: ОПК особенно обижается, что у них нет заказов.

Скворцова: У нас будут на самом деле уникальные препараты. Онковакцина, причем персонифицированная. Это будет очень интересно, и аналогов пока в мире таких вакцин нет. И онколитические вирусы.

Путин: За границей тоже развивают это направление.

Скворцова: Есть. Но мы знаем, соответственно, аналоги, которые они развивают, и фактически опираемся уже на тот опыт, который есть у них, и мы хотим пойти дальше.

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