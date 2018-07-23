Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат уехала из России

Шесть сотрудников ярославской колонии в понедельник были задержаны по делу об избиении заключенного. Расследование было начато после публикации шокирующего видео, на котором работники ФСИН издеваются над арестованным. Тем временем юрист, обнародовавшая ролик с избиением мужчины в Ярославской области, покинула территорию России из-за угроз в свой адрес.

Это видеозапись сделана портативным видеорегистратором, которые имеются хотя бы у одного сотрудника дежурной смены в каждой российской колонии. Предположительно, избиение заключенного происходило 29 июня прошлого года в ярославской исправительной колонии №1. Сообщается, что зовут потерпевшего Евгений Макаров. Сейчас ему 25 лет.

Несмотря на давность событий, запись была каким-то образом сохранена и передана в средства массовой информации. Можно увидеть, как несколько человек в камуфляжной форме держат на столе лежащего на животе заключенного. Руки стянуты наручниками. Остальные надзиратели по очереди бьют кулаками и резиновыми дубинками по стопам заключенного. В какой-то момент истязание прекращается и можно расслышать диалог между сотрудником колонии и Евгением Макаровым.

За что отбывал наказание Евгений Макаров, официально не сообщается, но есть данные о целых пяти судимостях: кражи и нанесения тяжких телесных повреждений. По некоторым данным, в настоящий момент молодой человек переведён в другую колонию, где якобы уже попадал в штрафной изолятор за нарушение режима. При этом действия сотрудников ярославской исправительной колонии №1 Следственный комитет квалифицировал однозначно: они вышли далеко за рамки уголовного кодекса.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного пунктом "а" части третьей статьи 286 Уголовного кодекса – "Превышение должностных полномочий с применением насилия", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

На сегодняшний день известно, что 17 сотрудников первой ярославской колонии отстранены от занимаемых должностей. Шестеро уже задержаны и прокуратура будет ходатайствовать об аресте надзирателей. Евгений Макаров должен выйти из тюрьмы осенью этого года.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".