Путин и Назарбаев обсудили подготовку пятого Каспийского саммита

В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с Нурсултаном Назарбаевым ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту. Также президенты России и Казахстана обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

В пресс-службе Кремля сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет ТАСС.

"Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", - рассказали в Кремле.

Также там отметили, что Назарбаев поздравил российского лидера с успешным проведением Чемпионата мира по футболу. Вместе с тем главы государств прошлись по актуальным темам международной повестки дня.

В мае Владимир Путин в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана назвал Нурсултана Назарбаева активным и талантливым руководителем, который умеет окружать себя эффективными, молодыми и сильными людьми.