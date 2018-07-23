Путин и Назарбаев обсудили подготовку пятого Каспийского саммита

В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с Нурсултаном Назарбаевым ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту. Также президенты России и Казахстана обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
В пресс-службе Кремля сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет ТАСС.
"Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", - рассказали в Кремле.
Также там отметили, что Назарбаев поздравил российского лидера с успешным проведением Чемпионата мира по футболу. Вместе с тем главы государств прошлись по актуальным темам международной повестки дня.
В мае Владимир Путин в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана назвал Нурсултана Назарбаева активным и талантливым руководителем, который умеет окружать себя эффективными, молодыми и сильными людьми.
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