Комитет Совфеда одобрил кандидатуру Бабича на пост посла в Белоруссии

Комитет Совфеда по международным делам одобрил кандидатуру полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на пост посла России в Минске. Теперь он должен получить агреман Белоруссии.

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал кандидатуру полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для утверждения на пост посла России в Белоруссии.

Как сообщили источники агентств ТАСС и РИА Новости, в понедельник Бабич присутствовал на заседании международного комитета Совфеда с участием МИД России.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что запрос агремана на назначение нового посла России в МИД Белоруссии не поступал. В настоящее время посольство России в Белоруссии возглавляет Александр Суриков.