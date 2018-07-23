Мосгоризбирком обжалует решение суда в отношении Михаила Балакина

Московская городская избирательная комиссия намерена обжаловать решение Мосгорсуда, который ранее обязал МГИК зарегистрировать Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы.

Мосгоризбирком обжалует решение Мосгорсуда по кандидатуре Михаила Балакина. Ранее суд обязал МГИК зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы.

"Будем обжаловать это решение в Верховном суде, будем подавать кассацию", - сообщил "Интерфаксу" председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он напомнил, что Балакин представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов, однако трое депутатов написали заявление с просьбой признать их подписи недействительными. Таким образом, кандидат не смог пройти муниципальный фильтр.