Путин и Лукашенко обсудили по телефону работу ЕАЭС

Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы работы Евразийского экономического союза. В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Белоруссии в своем разговоре также затронули актуальные международные проблемы.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко созвонились в понедельник, чтобы обсудить работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности ЕАЭС, а также актуальные международные вопросы", - сообщила пресс-служба Кремля.