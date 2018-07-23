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Путин и Лукашенко обсудили по телефону работу ЕАЭС

14:06
  • понедельник
  • 23 июля 2018

Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы работы Евразийского экономического союза. В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Белоруссии в своем разговоре также затронули актуальные международные проблемы.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко созвонились в понедельник, чтобы обсудить работу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности ЕАЭС, а также актуальные международные вопросы", - сообщила пресс-служба Кремля.

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