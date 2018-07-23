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В Минобороны предложили вернуть командирам частей право арестовывать солдат

14:28
  • понедельник
  • 23 июля 2018

В Главном управлении военной полиции Минобороны предложили вернуть командирам частей право арестовывать солдат. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности идею поддержал. В настоящее время отправить военнослужащего под дисциплинарный арест может только гарнизонный суд.

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил о целесообразности возвращения командирам частей права на арест солдат. Его слова приводит "Интерфакс".

"Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки", - сказал Ивановский, добавив, что вопрос будет проработан управлением военной полиции в течение полугода.

Отмечается, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддерживает озвученную Ивановским идею.

В настоящее время отправить военнослужащего под дисциплинарный арест может только гарнизонный суд. Подобное возможно в случае грубого дисциплинарного проступка: в частности за самовольную отлучку с территории части, нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения или же нарушение уставных правил отношений между военнослужащими.

Максимальный срок нахождения военнослужащего на гауптвахте не может превышать 30 суток. При этом дисциплинарному аресту подлежат только рядовые.

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