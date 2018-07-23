На таможне объяснили изъятие у японцев спутниковых телефонов на Курилах

У японских туристов, которые прибыли на Курилы посетить могилы родственников, отобрали спутниковые телефоны, так как они не были задекларированы, а разрешение на их ввоз отсутствовало, пояснил представитель Дальневосточного таможенного управления. Ранее изъятие телефонов опротестовали в Токио.

Сотрудники российской таможни на Курилах изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, так как они не были задекларированы, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.

"У японских туристов задержали шесть спутниковых телефонов по двум причинам: японцы не получили разрешение на их ввоз от Роскомнадзора и телефоны не были задекларированы. Они изъяты и находятся на таможенном посту", - сказал он.

Ранее Япония выразила протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у японцев во время недавнего посещения южных Курил группой бывших жителей. Средства связи у туристов забрали в аэропорту Южно-Курильска.