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На таможне объяснили изъятие у японцев спутниковых телефонов на Курилах

14:29
  • понедельник
  • 23 июля 2018

У японских туристов, которые прибыли на Курилы посетить могилы родственников, отобрали спутниковые телефоны, так как они не были задекларированы, а разрешение на их ввоз отсутствовало, пояснил представитель Дальневосточного таможенного управления. Ранее изъятие телефонов опротестовали в Токио.

Сотрудники российской таможни на Курилах изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, так как они не были задекларированы, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.

"У японских туристов задержали шесть спутниковых телефонов по двум причинам: японцы не получили разрешение на их ввоз от Роскомнадзора и телефоны не были задекларированы. Они изъяты и находятся на таможенном посту", - сказал он.

Ранее Япония выразила протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у японцев во время недавнего посещения южных Курил группой бывших жителей. Средства связи у туристов забрали в аэропорту Южно-Курильска.

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